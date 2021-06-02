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ЦАМТО

Александр Михеев: вклад машиностроительной отрасли России в развитие ВТС с иностранными государствами огромен

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Модель зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021
Модель зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

ЦАМТО, 1 июня. Во вторник, 1 июня, начал свою работу отчетно-выборный съезд Союза машиностроителей России.

В ходе мероприятия подводятся итоги деятельности общественной организации за прошедшие 5 лет и вырабатываются направления развития Союза и машиностроительной отрасли страны в целом до 2026 года.

В работе съезда принимает участие заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, который курирует Ярославское и Саратовское региональные отделения организации.

"Вклад машиностроительной отрасли России в развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами огромен. Продолжая славные традиции отечественных оружейников, предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс страны, в последние годы смогли добиться значительных успехов, разрабатывая и выпуская уникальные высокотехнологичные образцы вооружения, не уступающие ведущим мировым конкурентам, а зачастую и не имеющие аналогов в мире", – отметил Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт с гордостью представляет продукцию российских машиностроителей иностранным заказчикам. Компания расширяет географию поставок продукции военного назначения, ее номенклатуру. Кроме того, наблюдается активизация военно-технического сотрудничества с государствами, долгое время пользовавшимися вооружением других производителей. Это значит, что у активно развивающейся вместе со всей российской промышленностью машиностроительной отрасли есть большое будущее", – добавил генеральный директор Рособоронэкспорта.

Союз машиностроителей является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 71 субъекте Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В Союз вступили тысячи предприятий и организаций машиностроения и смежных с ним отраслей. Уже сегодня они добились немалых успехов в технологической и производственной сферах, обеспечив России лидирующие позиции на мировых рынках, в том числе и на оружейном.

В рамках Союза машиностроителей России создан и функционирует возглавляемый Александром Михеевым Комитет по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. Комитет создан для решения правовых, организационных и финансовых вопросов, с которыми в своей деятельности сталкиваются Рособоронэкспорт и другие субъекты военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Россия
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Ростех
РОЭ
СМР
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Михеев Александр
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