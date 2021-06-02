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Интерфакс-АВН

Контракт с Индонезией на поставку 11 истребителей не разорван - глава ФСВТС

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии все еще в силе, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Не разорван", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос агентства о статусе контракта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник сообщило, что Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд.

Bloomberg отмечает, что решение отказаться от сделки власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за контракт с Россией. Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

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Индонезия
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F-35
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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