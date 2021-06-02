Войти
Интерфакс-АВН

Германия могла бы помочь Украине оборонительным оружием - Зеленский

174
0
0
Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев. 1 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, при этом отмечает, что эта помощь может быть больше, в том числе оборонительным оружием.

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в "нормандском формате". Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Комментируя решение правительства Германии отвергнуть инициативу лидера немецкой партии "Зеленых" Роберта Хабека помочь Украине оборонительным оружием, президент Украины сказал, что благодарен Хабеку за эту его инициативу, подчеркнув, что "не просил его это делать".

"Впервые я встречался с ним два года назад, когда у меня был официальный визит в Германию (...) И он понял меня, он понял, что "Северный поток 2" - это просто оружие, не экономическое, а политическое оружие, очень мощное (...) Он точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - сказал глава государства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
31.08.2020
"Нужно выбрать": Киеву предложили отказаться от Донбасса
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
26.08.2015
МАКС-2015 стартует в подмосковном Жуковском
20.08.2015
Семь причин, по которым российская армия не такая грозная, как кажется ("Mako", Израиль)
26.06.2012
В Международном форуме «Технологии в машиностроении-2012» примут участие 198 российских организаций и 21 зарубежная компания
31.01.2008
Рекламный перебор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 02:45
  • 9
«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
  • 01.06 22:17
  • 75
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 01.06 19:46
  • 232
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 01.06 18:53
  • 24
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 01.06 17:10
  • 5
Украинский флот прирастает американскими патрульными катерами
  • 01.06 16:58
  • 1
«Терминаторы» идут под Москву: новой бронетехнике ищут место службы
  • 01.06 16:50
  • 79
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.06 16:14
  • 2
СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов
  • 01.06 13:57
  • 10
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 01.06 13:17
  • 49
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 01.06 12:18
  • 2
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном
  • 01.06 10:30
  • 1
Названы еще пять возможных покупателей Су-57
  • 01.06 10:23
  • 1
The National Interest (США): у армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно
  • 01.06 10:00
  • 1
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО
  • 01.06 09:46
  • 1
Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей