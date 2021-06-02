Украина опасается попытки российского военного блицкрига с востока, юга и севера - Зеленский

Киев. 1 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина рассматривает риски возможной военной эскалации из-за действий России на большей части своей границы - с востока, юга и севера - в любой момент до конца сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его", - заявил Зеленский в интервью немецкой газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung", перевод которого опубликован на сайте главы государства.

По его словам, можно ожидать эскалации и со стороны Донбасса. "Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста о потенциале блицкрига "с востока, юга или севера", Зеленский отметил, что он может быть "со всех этих сторон".

Он отметил, что после оказанного на Россию давления весной этого года со стороны США и Европы из-за сосредоточения российских сил у украинских границ ушли примерно 3,5 тыс. российских военных, но "все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте".

"Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасна", - сказал президент.

Он подчеркнул, что попытка России построить наземное сообщение с Крымом может закончиться полномасшабной войной. "Если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданский конфликт". Это будет открыта полномасштабная война", - заявил Зеленский.

Он также обратил внимание на несущее риски для Украины усиление влияния России на Белоруссию в рамках Союзного государства.