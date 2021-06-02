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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" успешно справляется с американскими санкциями, работа идет нормально - глава компании

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" на фоне санкционного воздействия США исполняет свои обязательства по поставке продукции, работа идет нормально, сообщил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Да, все идет нормально", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, справляется ли компания с санкционным воздействием США.

20 мая глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что объем экспортных заказов на российскую военную технику составляет $52,1 млрд.

"Мы заключили контракты на сумму более 4 млрд долларов в этом году", - сказал Михеев журналистам на форуме HeliRussia-2021.

"Портфель заказов 52,1 млрд долларов", - добавил он.

Как сообщал "Интерфакс", в последние годы портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет около $55 млрд. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на $12,8 млрд. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

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