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Интерфакс-АВН

Девять международных учений проведет ЦВО в летний период обучения - командующий

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Екатеринбург. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ (ЦВО) в летний период обучения, который стартовал 1 июня, проведет девять международных учений, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В летнем периоде обучения проведем девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021", которое пройдет в сентябре", - сказал Лапин.

Он также отметил, что в ходе летнего периода обучения в войсках ЦВО пройдет более 100 учений тактического уровня, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

"28 учений будут иметь характер двусторонних", - подчеркнул командующий войсками ЦВО.

В пресс-службе ЦВО добавили, что всего в ходе летнего периода обучения в военном округе пройдет 28 различных международных мероприятий.

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