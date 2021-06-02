Глава британского МИД намерен оценить "негативное поведение" России на встрече НАТО - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выработали консолидированную позицию по противостоянию России. Фото Reuters.

Лондон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вторник представит союзникам по НАТО доклад о "негативном поведении" России с учетом того, что Москва заявила об увеличении своего военного присутствия на западе страны, пишет The Telegraph.

"Министр иностранных дел Доминик Рааб перечислит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включая наращивание военной мощи вблизи границы с Украиной, о чем объявили должностные лица службы безопасности Владимира Путина. Они сообщили, что 20 новых "подразделений и соединений" будут развернуты на западе России, и что арсенал существующих сил будет увеличен", - сообщает издание.

На заседании НАТО во вторник Рааб также "раскритикует Россию за то, что она назвала ключевых союзников альянса "недружественными странами" и ограничила персонал посольств США и Чехии", пишет газета, добавляя, что "правительство Великобритании заявляет, что такие действия России несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Также газета ссылается на сделанные накануне заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Так, Шойгу на коллегии ведомства в понедельник сообщил: "Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Он отметил, что "в текущем году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия", - отметил министр.

Патрушев в интервью "Российской газете" сказал, что Россия при необходимости может применить силовые методы в ответ на недружественные действия других стран.

"В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", - заявил он, не исключив, что возможно применять "в случае необходимости и силовые методы принуждения".

Рааб сказал, что в своем выступлении на встрече НАТО также обратит внимание на инцидент с посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая.

"Демократические ценности подвергаются нападкам: от агрессивного поведения России по отношению к Украине до нападения Лукашенко на гражданскую авиацию", - сказал он.

Министр ранее уже пригрозил Белоруссии новыми санкциями Великобритании в связи с захватом рейса Ryanair, "но коллеги в парламенте призвали пойти дальше", отмечает издание.

Так, пишет The Telegraph, председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат призвал к принятию "очень строгих" мер, в то время как "теневой министр иностранных дел", политик Лиза Нанди заявила, что Великобритания должна заблокировать полеты белорусской национальной авиакомпании.

"Рааб сказал, что Великобританией и ее союзниками будет дан "скоординированный ответ", - сообщает газета.