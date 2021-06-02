«Богомол» – охотник на танки

Белорусские боевые роботы готовились на экспорт, но пригодятся и хозяевам

Эффективное противодействие танковым группам – задача не только важная, но достаточно сложная и опасная. Поэтому идею использовать для такой борьбы роботизированный комплекс следует считать логичной и своевременной. А то, что именно Белоруссия сделала первый шаг в этом направлении, легко объясняется перманентной угрозой ее суверенитету со стороны НАТО. Как бы красноречиво ни вещали натовские представители о своей миролюбивой политике, их реальные действия не оставляют сомнений в агрессивности.

Анатомия «Богомола»

Первым образцом робототехнического противотанкового комплекса стал СРПТК «Богомол», созданный одним из лидеров Государственного военно-промышленного комитета Республики Белоруссия – ООО «Белспецвнештехника – Новые технологии». Его проект представляет определенный интерес как с точки зрения технических решений, так и в контексте общего развития белорусской «оборонки». Попытки, предпринятые белорусским Госкомвоенпромом для создания перспективных образцов дистанционно управляемой и беспилотной техники, экспертным сообществом оценены достаточно высоко, особенно принимая во внимание, что проекты крупных ракетных комплексов, способных эффективно уничтожать бронетехнику, ранее им не разрабатывались. Поэтому «Богомол» можно позиционировать в качестве стартового образца перспективного модельного ряда робототехнических ракетных комплексов.

Очевидно, что концепцию «Богомола» не следует считать революционным прорывом. Существует несколько похожих образцов зарубежного производства, например разработка европейских компаний Anti-Tank UGV, выполняющая схожие задачи и даже похожая внешне. Тем не менее компактная самоходная платформа с противотанковыми ракетами интересна и перспективна, особенно в разрезе своего боевого потенциала. Ее возможности не ограничиваются способностью самостоятельного выхода на огневую позицию и нанесением удара при существенно уменьшенных рисках обнаружения. Она оснащена комбинацией оптико-электронных средств с автоматизированными системами наблюдения, позволяющей использовать «Богомол» даже в качестве надежного средства обороны стационарных объектов.

“ Противотанковый комплекс наделен некоторой степенью искусственного интеллекта, предполагающей возможность принятия самостоятельного решения на открытие огня при вхождении цели в заданный оператором сектор поражения ”

Впервые СРПТК «Богомол» предстал перед глазами мирового экспертного сообщества на экспозиции VIII международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2017. К слову, продемонстрированный гостям и участникам выставки прототип значительно отличался от более раннего образца, фотографии которого публиковало на своем официальном сайте ООО «БСВТ – Новые технологии».

Вниманию военных аналитиков, посетивших международный форум в Минске, была презентована специальная дистанционно управляемая машина, способная нести комплекс оптико-электронных систем и вооружений, соответствующих решаемым СРПТК задачам. Предоставленная разработчиком проекта информация позволяет говорить о модульном подходе, положенном в основу его реализации. То есть тип вооружения, используемого в оснащении робототехнического комплекса, может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Более того, по мере развития проекта самоходный противотанковый ракетный комплекс «Богомол» может дополняться новым, не предусмотренным первоначально оборудованием.

Двигатель комплекса – силовая установка гибридного типа, состоящая из дизельного агрегата, обеспечивающего зарядку аккумуляторных батарей, и электрических двигателей, служащих в качестве привода гусениц.

Источник энергии – дизельный агрегат, сопряженный с электрогенератором. Ведущие колеса приводятся в движение электрическими моторами, питающимися от аккумуляторных батарей, что позволяет «Богомолу» в случае необходимости минимизировать уровень шума, возникающего при его перемещении. При этом существенно уменьшается степень видимости робототехнического комплекса в инфракрасном диапазоне.

Ходовая часть гусеничного типа, что продиктовано применением некоторых наработок, полученных в процессе создания образцов чисто гражданского назначения. Система состоит из нескольких опорных катков, направляющих и ведущих колес, установленных в крайних точках. Под верхней ветвью резиновой гусеничной ленты, что также является особенностью конструкции «Богомола», расположен всего один поддерживающий ролик. Металлический кожух специальной конфигурации обеспечивает защиту основных узлов ходовой части комплекса от механических повреждений и загрязнений.

На крыше платформы на поворотном устройстве размещена пусковая ракетная установка с полным комплексом оптико-электронного оборудования, необходимого для обеспечения наблюдения, поиска цели и последующего наведения на нее систем вооружения. В состав блока включены тепловизионное устройство, телекамера и лазерный дальномер. Следует отметить, что все устройства обладают достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Человеческий силуэт без труда обнаруживается оператором на удалении до двух километров, а объект, чьи габаритные размеры укладываются в рамки 2х2 метра, – до пяти.

«Насекомое» с искусственным интеллектом

СРПТК «Богомол» способен успешно решать неширокий круг задач в автоматизированном режиме. Например, самостоятельно осуществлять контроль определенного сектора, включая обнаружение целей, своевременное оповещение о них оператора, конкретизацию их местоположения и оценку возможности атаки с их стороны. После выхода на боевой рубеж «Богомол» может применять ракетное вооружение как самостоятельно, так и по командам оператора.

Исходя из заявлений ООО «Белспецвнештехника – Новые технологии» самоходный робототехнический противотанковый комплекс совместим с ПТРК нескольких основных типов. В зависимости от пожеланий заказчика в качестве систем вооружения «Богомола» могут использоваться переносные ПТРК советско-российского производства 9К115 «Метис», 9К111 «Фагот» и 9К111-1 «Конкурс», а также белорусско-украинский комплекс третьего поколения «Шершень». Показатели дальности поражения и бронепробиваемости определяются типом используемой ракеты, тем не менее каждая из них способна пробивать от четырехсот до шестисот миллиметров гомогенной брони на расстоянии нескольких километров.

Удаленное боевое управление осуществляется посредством операторского пульта, передающего команды и получающего на экран телеметрию и видеосигнал через двухсторонний радиоканал.

Следует отметить, что компактность пульта, гарантированная органичным сочетанием габаритных размеров, небольшой массы и чрезвычайно плотной компоновки, позволяет осуществлять быструю и технически несложную передислокацию робототехнического противотанкового комплекса, формируя его высокий уровень стратегической мобильности. Перемещение может производиться при помощи специальной платформы или обладающего необходимой грузоподъемностью автомобиля.

В штатной комплектации противотанковый комплекс оснащается камерами, угол обзора которых ограничен 140 градусами, однако производителем предусмотрен вариант установки камер кругового обзора.

СРПТК «Богомол» надежно защищен от поражения стрелковым оружием калибра 7,62 миллиметра (на дистанциях более 300 метров) комбинированной кевларово-стальной броней.

Управление противотанковой ракетой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу или лазерному лучу. В случае потери сигнала управления в результате работы средств радиоэлектронного противодействия противника «Богомол» автоматически возвращается в заданную точку.

Следует отметить, что противотанковый комплекс представляет собой несколько большее, чем обычный телеманипулятор. Он наделен некоторой степенью искусственного интеллекта, предполагающей возможность принятия самостоятельного решения на открытие огня при вхождении цели в заданный оператором сектор поражения.

Принимая во внимание боевые возможности «Богомола» в сочетании с его компактными размерами, производитель вправе считать свою разработку потенциально интересной. Действительно, реализация данного проекта изначально имела в основном экспортные перспективы, однако изменения геополитической обстановки на европейском континенте внесли свои коррективы.

Перманентное наращивание присутствия военного контингента Североатлантического альянса у границ Союзного государства и формирование на польской территории новой механизированной дивизии способны заставить белорусское руководство активизировать процесс принятия «Богомола» на вооружение вооруженных сил РБ. Благо, организация серийного производства СРПТК вполне по силам предприятиям белорусского Государственного военно-промышленного комитета, а проблемы финансирования могут быть успешно решены, например, при помощи экспорта технологий военного и двойного назначения.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (883) за 1 июня 2021 года