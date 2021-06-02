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Интерфакс-АВН

Партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, такого уровня конфронтации с РФ еще не было - Медведев

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Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап"
Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении России словом "оборзели", отметив, что раньше Запад не шел на подобную конфронтацию с нашей страной.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он напомнил, что Евросоюз и США "начали вводить индивидуальные санкции" в отношении конкретных граждан России. "Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции - при том, что было колоссальное неприятие друг друга, - были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он добавил, что даже при несогласии с политикой Советского Союза Запад сохранял каналы общения, возможность ездить друг к другу. "И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме", - сказал Медведев.

При этом Медведев абсолютно убежден, что "эту спираль конфронтации раскрутила" не Россия. "Я был живым свидетелем и участником всех этих процессов. Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав РФ, мог повести себя гораздо более тонко, умно - не разрушить отношения с нами, и в то же время заявить о своих каких-то обеспокоенностях", - сказал зампред Совбеза.

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Польша
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
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