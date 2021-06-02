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ТАСС

Роскосмос с партнерами откроет точки по продаже брендированной продукции

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: ФАС

На создание коллекции ушло шесть месяцев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роскосмос совместно с Illan Communications презентовали в Москве брендированную продукцию. Для ее продажи планируется открытие новых точек, сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Сегодня будем продавать часть коллекции. Средства, вырученные с продажи, пойдут на благотворительные цели, а так можно будет приобрести либо через наши интернет-каналы, либо через магазины, которые будут открываться, в том числе в павильоне, в наших точках традиционных, аэропортах, планетарии, ВДНХ. Мы планируем открывать достаточно большое количество точек с нашими партнерами", - сказал Овчинников.

По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса, на создание коллекции ушло шесть месяцев.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что представленная продукция - своего рода энциклопедия. "Есть в этой одежде очень важные знаки. Например, если вы наводите телефон на QR-код, то выводится информация о миссии космической, например, "Буран" или "Восток-1". Некоторые виды одежды - это инженерная одежда с элементами, которые показывают конструкцию корабля", - отметил он.

В рамках презентации на подиум выходили космонавты с семьями. На их одежде, пояснил Рогозин, отображались часы, минуты и секунды, проведенные на орбите.

Презентация продукции

В понедельник в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ прошла презентация кобрендинговых проектов "Твой космос". В рамках мероприятия были представлены коллекции одежды и аксессуаров, посвященные космонавтике. Всего было представлено 80 моделей, среди которых отдельная коллекция, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В мероприятии приняли участие Рогозин, Овчинников, космонавты Олег Кононенко, Сергей Рязанский, гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Также презентацию посетили актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые должны в октябре отправиться на МКС для съемки фильма.

Проект реализован совместно с брендами Zasport, Alena Akhmadullina, Radi mira i lubvi, Krakatau, Bullfinch, Bosco, Twins Piano Duo, "Береги Камчатку", "Ракета", The Cave, Codered, Krygina Cosmetics, ЯRussia.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ИТ
МКС
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