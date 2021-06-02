Боевой дрон, возможно, впервые в истории атаковал людей в полностью автономном режиме

Недавно могла состояться первая полностью автономная атака БПЛА на человека. В качестве «первопроходца» выступил действовавший в Ливии Kargu-2.

Прогнозы о том, что война будущего будет войной роботов, стали ближе к реальности. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, военный дрон Kargu-2 в прошлом году, возможно, впервые автономно атаковал людей.

Хотя полная информация об инциденте, который произошел в Ливии, не разглашается, и неясно, были ли жертвы, это событие заставило экспертов задуматься. Если оно в действительности имело место, значит, международные усилия по запрещению летального автономного оружия могут быть запоздалыми.

По данным СМИ, дрон применили силы правительства Ливии против повстанцев, возглавляемых Халифой Хафтаром. Аппарат при проведении атака барражировал в воздухе, не получая от операторов никаких команд.

Концептуально Kargu-2 — относительно малопримечательный по современным меркам ударный БПЛА. Его разработала турецкая компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. Аппарат начали производить в 2019 году. Масса дрона составляет 15 килограммов, он способен находиться в воздухе до 30 минут.

Kargu-2 Источник изображения: STM

Kargu-2 может применять осколочный боезаряд для поражения личного состава противника, а также небронированных целей. Атаковать легкобронированные цели можно при помощи кумулятивного боезаряда. Для уничтожения целей в замкнутом пространстве предусмотрен термобарический боезаряд.

Специалисты считают, что небольшая цена и довольно широкие (для аппарата такого класса) возможности дают хороший потенциал для экспорта БПЛА. Среди потенциальных покупателей — страны Ближнего Востока.

По части разработки беспилотных летательных аппаратов Россия до сих пор находится в роли догоняющего, однако в последние годы страна совершила как минимум несколько серьезных шагов в сторону создания полноценных ударных БПЛА.

По всей вероятности, не так давно имело место боевое применение беспилотного аппарата «Орион» на территории Сирии.

БПЛА «Орион» Источник изображения: bmpd

Как и в других странах, в России экспериментируют с «многоуровневой» системой применения БПЛА. Так, например, ранее стало известно, что перспективный БПЛА «‎Гром»‌‎ сможет управлять ударными дронами «Молния». Запускать их будут с другого носителя, которым теоретически может оказаться новый российский истребитель пятого поколения Су-57.