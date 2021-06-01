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«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире» - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Кроме проведения Главного военно-морского парада на заседании Коллегии Минобороны России рассматривался ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации и его поручений, данных на совещании в Сочи.

Как заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе.

Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

«Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ», — сообщил глава военного ведомства.

По информации Министра обороны России, за последние годы в 1,5 раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения «Дефендер Юроп – 2021», в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель — отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия, — заявил генерал армии Сергей Шойгу. — Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей».

Глава российского военного ведомства отметил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тыс. единиц оружия.

«Помимо этого, постоянно совершенствуется подготовка личного состава и органов военного управления. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на 4%», — сказал Министр обороны.

В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021», которое пройдёт в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведён ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.

С июня начнется выполнение комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск.

«Хочу подчеркнуть, что учение «Запад-2021» плановое. Оно проводится по решению президентов России и Белоруссии и носит исключительно оборонительный характер. В установленные международными договорами сроки наши партнёры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты», — добавил Сергей Шойгу.

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