Россия уточнила оборонные задачи в связи с усилением военных угроз - Патрушев

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали от России уточнения задач в области национальной обороны, отмечает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, обеспечению высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и подготовке граждан к военной службе", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

Он добавил, что обеспечение военной безопасности РФ будет достигаться "не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников, совершенствования военной организации государства, но и прежде всего за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества".

По мнению Патрушева, "стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности".

По его словам, "все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала". "В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Патрушев, заметив, что некоторые государства открыто называют Россию угрозой и даже военным противником.