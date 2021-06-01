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Интерфакс-АВН

Азербайджан поддерживает предложение о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД

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Баку
Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Баку. 31 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Официальный Баку поддерживает призывы международного сообщества о мирном разрешении напряженности на армяно-азербайджанской госграницы и проведении делимитации и демаркации границы, заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Мы неоднократно заявляли, что поддерживаем урегулирование пограничной напряженности путем переговоров, а также поддерживаем призывы международного сообщества к демаркации и делимитации границы между двумя странами. Как известно, Азербайджан также поддержал предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении Абдуллаевой.

При этом она отметила, что при проведении демаркации и делимитации границы необходимо с уважением относиться к территориальной целостности обеих стран.

"Только на основе строгого соблюдения международного права суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ можно нормализовать межгосударственные отношения, начать демаркацию и делимитацию границы и, наконец, заложить прочную основу для мирного сосуществования", - подчеркнула она.

Комментируя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Абдуллаева напомнила, что Азербайджан задержал (27 мая - ИФ) шестерых армянских военнослужащих при совершении ими провокаций, направленных на минирование путей снабжения ВС Азербайджана. "В то время как противопехотные мины, установленные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, ежедневно представляют угрозу для жизни людей, отказ Армении предоставить информацию о местонахождении мин, а также попытки установить новые мины на этой территории не входит ни в какие рамки. Таким образом, прежде чем, предлагать обмен военнопленных на основе принципа "всех на всех", сопредседатели должны хотя бы обратить внимание на причины задержания этих армянских военных и призвать провокаторов воздерживаться от такой деятельности", - подчеркнула Абдуллаева.

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Азербайджан
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