Военный эксперт: западное направление сейчас для нас – главное

Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

В Западном военном округе до конца года будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, в новые подразделения поставят современное вооружение и технику, сообщил глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, это станет ответом на активность стран НАТО у российских границ.

Министр отметил, что Североатлантический альянс во главе с США в последнее время увеличил интенсивность полетов стратегической авиации, а также присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

По словам министра, всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.

В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

"Долгое время западное направление считалось достаточно безопасным, основное внимание Минобороны, вооруженных сил уделялось южному, дальневосточному направлению. Но сейчас западное направление является главным, учитывая действия НАТО, США у российских границ. Соответственно, происходит переформатирование Западного военного округа, создаются новые части для усиления этого направления. Это части и соединения разного рода, в том числе и ударные", – сказал Иван Коновалов.

По его мнению, формирование новых соединений и воинских частей не займет много времени.

"Я бы отметил, что это происходит уже давно, новые соединения были созданы в последние 5–7 лет. Формирование других соединений и частей входит в план по строительству наших вооруженных сил. Например, дивизия потребует серьезного времени, чтобы полностью создать всю инфраструктуру, развернуть систему управления, технику, личный состав. Но, учитывая, что строительство наших вооруженных сил идет поступательными, быстрыми темпами, то сама система уже наработана. Поэтому если раньше требовалось больше времени, то сейчас, конечно, все будет сделано относительно быстро", – считает военный эксперт.