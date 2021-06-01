Военный эксперт: западное направление сейчас для нас – главное

Минобороны России сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.
В Западном военном округе до конца года будет сформировано около 20 новых соединений и воинских частей, в новые подразделения поставят современное вооружение и технику, сообщил глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, это станет ответом на активность стран НАТО у российских границ.
Министр отметил, что Североатлантический альянс во главе с США в последнее время увеличил интенсивность полетов стратегической авиации, а также присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число учений.
"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", – приводит слова Шойгу РИА Новости.
По словам министра, всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.
В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов.
По его мнению, формирование новых соединений и воинских частей не займет много времени.