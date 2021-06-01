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Интерфакс-АВН

Совету Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о денонсации ДОН на заседании 2 июня - глава комитета по международным делам

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Заседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Совет Федерации РФ

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал верхней палате парламента денонсировать Договор по открытому небу (ДОН) на пленарном заседании 2 июня, подтвердил глава комитета Григорий Карасин.

"Да, мы поддержали решение Госдумы о денонсации Договора по открытому небу с той же аргументацией. Поэтому будем выносить рассмотрение вопроса на пленарное заседание Совета Федерации 2-го числа", - сказал Карасин "Интерфаксу" в понедельник после заседания комитета, на котором обсуждался принятый Госдумой закон о денонсации ДОН.

Ранее о таком решении комитета "Интерфаксу" сообщил источник.

В обсуждении вопроса на заседании комитета принимал участие замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Госдума на заседании 19 мая единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Накануне этого МИД России подтвердил, что США уведомили Россию о решении не возвращаться в Договор по открытому небу.

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