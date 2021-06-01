В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 31 мая. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 31 мая прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Начиная работу, министр обороны предложил обсудить вопрос подготовки к Главному военно-морскому параду.

Сергей Шойгу напомнил, что по поручению президента Российской Федерации Министерство обороны в этом году проводит пятый в новейшей истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День Военно-Морского Флота 25 июля в Санкт-Петербурге.

"Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. В мероприятии примут участие современные боевые корабли, катера, подводные лодки и воздушные суда всех флотов и флотилий. Впервые привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, – сообщил глава военного ведомства. – Всего будет задействовано 39 кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тыс. военнослужащих". <…>

"Также военно-морские парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море – порту Тартус", – добавил министр обороны.

Всего в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 ед. боевой техники, до 15 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

"Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия. Подчеркну, что при их проведении будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Вторым вопросом на повестке заседания стал ход выполнения плана деятельности Западного военного округа в рамках реализации майских указов президента Российской Федерации и его поручений, данных на совещании в Сочи.

Как заявил министр обороны России, обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз.

За последние 7 лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе.

Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

"Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ", – сообщил глава военного ведомства.

По информации министра обороны России, за последние годы в 1,5 раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения "Дефендер Юроп – 2021", в которых участвуют до 40 тыс. военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия, – заявил генерал армии Сергей Шойгу. – Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей".

Глава российского военного ведомства отметил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тыс. ед. оружия.

"Помимо этого, постоянно совершенствуется подготовка личного состава и органов военного управления. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%", – сказал министр обороны.

В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.

С июня начнется выполнение комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск.

"Хочу подчеркнуть, что учение "Запад-2021" плановое. Оно проводится по решению президентов России и Белоруссии и носит исключительно оборонительный характер. В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.