Флот обеспечит безопасность морской экономической деятельности РФ в Мировом океане и в Арктике

Российский флот будет готовится к защите экономической деятельности в Мировом океане и в Арктике. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов на Военном совете Военно-морского флота.

«Одной из ключевых задач Военно-морского флота в летнем периоде обучения станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных группировок сил ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне», - заявил Евменов.

Заседание Военного совета ВМФ по традиции состоялось в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.