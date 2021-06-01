The National Interest (США): почему 3 000 (или больше) единиц российского оперативно-тактического ядерного оружия так страшны для НАТО

Американский военный эксперт продолжает освещать модернизацию российской армии. Он пишет о том, как Россия намерена использовать тактическое ядерное оружие и замечает, что у Кремля огромный запас этого вооружения — около 6000 единиц. Некоторые специалисты видят в этом агрессивные намерения Москвы, однако доказательств этому автор не находит.

Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом оперативно-тактического ядерного оружия, насчитывающим от 3 000 до 6 000 единиц. В это число входят не только боезаряды, унаследованные от Советского Союза, но и мощные новые системы вооружений, разработанные в последние годы.

На встрече с руководством оборонно-промышленного комплекса и высшим военным командованием российский президент Владимир Путин всячески превозносил успехи, достигнутые в рамках осуществления масштабной программы модернизации вооруженных сил. "В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности военно-морского флота, - сказал российский руководитель. - В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки".

Состав российских вооруженных сил в последние десятилетия претерпел существенные изменения. Некоторые их виды в постсоветский период были оптимизированы и серьезно модернизированы. Но в российском военном планировании есть один аспект, который будет сохранен и на ближайшую, и на отдаленную перспективу. Речь идет о ставке Москвы на оперативно-тактическое ядерное оружие как ключевое средство сдерживания и устрашения НАТО. Мы расскажем о размерах российского оперативно-тактического ядерного арсенала и о том, как Москва намерена его использовать в случае начала крупного военного конфликта с Западом.

Следует отметить отсутствие общепризнанного различия между оперативно-тактическим (тактическим) и стратегическим оружием. Но есть, по крайней мере, один юридический прецедент. В целях контроля вооружений Россия и США обычно относят к нестратегическому ядерному оружию системы с дальностью поражения менее 5 500 километров. В более общем плане под стратегическим боезарядом подразумевается заряд, применяемый против объектов инфраструктуры типа заводов, электростанций, против городов и так далее с целью нанесения ущерба основным источникам военной мощи противника. С другой стороны, оперативно-тактическое оружие используется на поле боя с тем, чтобы непосредственно повлиять на исход идущих боевых действий.

Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом оперативно-тактического ядерного оружия, насчитывающим от 3 000 до 6 000 единиц. В это число входят не только боезаряды, унаследованные от Советского Союза, но и мощные новые системы вооружений, разработанные в последние годы.

На недавнем военном совещании Путин сообщил, что значительная часть этого оперативно-тактического оружия используется в ВМФ. "В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр"", - сказал он. Основными средствами доставки этих боезарядов являются атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень" и фрегаты типа "Адмирал Горшков". В ВВС модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М и модифицированные перехватчики МиГ-31К вооружены гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 "Кинжал", которые могут иметь ядерный заряд, создавая существенную угрозу важным силам и средствам НАТО, таким как ударные авианосные группы (УАГ). Находящаяся на вооружении в российских сухопутных войсках баллистическая ракета малой дальности "Искандер-М" тоже может оснащаться ядерной боеголовкой.

Для чего же Кремлю нужны все эти ядерные боезаряды и передовые системы их доставки?

Ссылаясь на предполагаемую российскую стратегию "эскалации ради деэскалации", некоторые обозреватели усматривают в российском оперативно-тактическом ядерном оружии агрессивные намерения Москвы. Согласно их доводам, Кремль может захватить спорную территорию, а затем быстро нанести упреждающий тактический ядерный удар по находящимся рядом силам и средствам НАТО, дабы принудить Запад к дипломатическому урегулированию. Однако нет никаких доказательств, что Кремль строит такие грандиозные захватнические планы. Тревога по поводу стратегии "эскалации ради деэскалации" явно преувеличена.

Основное предназначение российского арсенала оперативно-тактического ядерного оружия намного более прозаично, но столь же впечатляюще. Кремль, у которого весьма ограниченные ресурсы, вряд ли одержит победу в продолжительной континентальной войне против НАТО с применением обычных средств. Поэтому в российской военной доктрине тактические ядерные боезаряды рассматриваются в качестве страховки от натовского нападения. Это не только средство сдерживания и устрашения, но и возможность для России сравнять шансы в случае возникновения нежелательной для обеих сторон полномасштабной войны. Содержание и обслуживание такого ядерного оружия обходится дорого. Но поскольку финансовые возможности сторон несопоставимы, России не по средствам (да и бессмысленно) выходить на один уровень с НАТО по обычным системам вооружений. Оперативно-тактические ядерные боезаряды были и будут для Москвы экономичным способом не отстать от вероятного противника.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)