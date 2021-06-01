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Интерфакс-АВН

Шойгу заявляет о росте военной угрозы со стороны НАТО у западных границ России

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Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017.
Источник изображения: © Фото : Public domain

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - На западном стратегическом направлении растет военная угроза со стороны НАТО, выросла интенсивность полетов стратегической авиации и число учений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе", - сказал Шойгу в понедельник на коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море.

"Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - сообщил Шойгу.

По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.

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