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ЦАМТО

США обеспечат поддержку парка БЛА MQ-9A "Рипер" ВС Испании – DSCA

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MQ-9A Reaper
MQ-9A Reaper.
Источник изображения: af.mil

ЦАМТО, 31 мая. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Испании в рамках программы "Иностранные военные продажи" дополнительных услуг по логистической поддержке парка БЛА MQ-9A Блок.5.

Полная стоимость программы может составить 110 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 24 мая уведомило Конгресс о потенциальной возможности оказания Испании услуг по данной программе.

Правительство Испании обратилось к США с запросом о предоставлении американскими подрядчиками компонентов, запасных частей и аксессуаров для БЛА MQ-9A Блок.5, проведении ремонта отдельных компонентов и возвращении их заказчику, поддержке программного обеспечения и оборудования для обучения, передаче программного обеспечения для тренажера, подготовке личного состава, передаче технической документации, оказании инженерной, технической и логистической поддержки со стороны подрядчика и правительства США.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

В уведомлении отмечается, что БЛА MQ-9A обеспечивают возможность сбора информации, наблюдения и разведки, поддерживая операции ВС США и стран коалиции по всему миру.

Генеральным подрядчиком для реализации проекта по логистической поддержке БЛА MQ-9A Блок.5 в Испании выбрана компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Испания
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
NATO
БПЛА
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