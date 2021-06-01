Посол Грузии: «Членство в ЕС и НАТО — наша главная цель» (Pravda, Словакия)

"Мы находимся в сложной геополитической ситуации. На протяжении 30 лет независимости мы ведем борьбу за суверенитет, территориальную целостность и свободу политического выбора, то есть за нашу западную ориентацию, чтобы стать членом ЕС и НАТО", - сказал в интервью "Правде" грузинский посол в Словакии Реваз Бешидзе.

Pravda.sk: Опросы общественного мнения в Грузии уже давно показывают, что люди явно поддерживают идею о вступлении страны в Европейский Союз и Североатлантический альянс. В других государствах вашего региона настроения общественности более переменчивы. Почему грузины отдают такое предпочтение европейской и трансатлантической интеграции?

Реваз Бешидзе: Это свободный выбор людей. Опросы говорят о том, что внешнеполитические приоритеты, то есть европейскую и трансатлантическую интеграцию, поддерживают около 80% грузин. Наша главная цель - исполнить волю населения. Мы работает над тем, чтобы приблизиться к Европейскому Союзу и НАТО. С географической точки зрения мы находимся на перекрестке Европы и Азии. Но с исторической точки зрения мы европейская страна. Что касается альянса, то мы то государство, которое претендует на членство. Мы очень рады, что по-прежнему действует решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия вступит в НАТО. Мы сотрудничаем с альянсом в сфере повышения нашей обороноспособности, взаимодействия и укрепления демократических институтов, поскольку альянс не только военная, но и политическая организация. Что касается отношений с Евросоюзом, то в 2014 году мы подписали договор об ассоциации, а также договор о глубокой и комплексной зоне свободной торговли. Кроме того, у нас действует безвизовый режим для поездок до 90 дней в рамках шенгенской зоны.

- Не проявляют ли грузины излишней нетерпеливости? Словакия вошла в Европейский Союз и НАТО через 11 лет после обретения независимости. 26 мая Грузия отмечает День независимости. Вы являетесь суверенным государством 30 лет.

- Мы находимся в сложной геополитической ситуации. На протяжении 30 лет независимости мы ведем борьбу за суверенитет, территориальную целостность и свободу политического выбора, то есть за нашу западную ориентацию, чтобы стать членом ЕС и НАТО. Сразу после обретения самостоятельности мы столкнулись с проблемами в наших автономных регионах: Абхазии и Южной Осетии. В 2008 году Россия, совершив акт вооруженной агрессии, оккупировала 20% Грузии. С тех пор мы не поддерживаем дипломатические отношения с Москвой, ограничиваясь только форматом международных переговоров в Женеве, где мы встречаемся четыре раза в год. Поэтому наш путь в европейские и трансатлантические структуры затягивается. Но мы проявляем терпение. Мы проводим последовательную работу и надеемся, что наши усилия наконец увенчаются успехом.

- Вы вспомнили саммит НАТО в Бухаресте и обещание о том, что Грузия станет членом альянса. Вы уверены в том, что эти обещания не останутся только на бумаге, а будут выполнены?

- Это официальная позиция НАТО. Если вспомнить прошлые волны расширения альянса, то всегда были государства, которые их поддерживали, а были те, кто выступал против. Грузия верит, что очень важно продолжать политику открытых для НАТО дверей. Постепенно, когда мы выполним все критерии, наступит время, когда мы станем членом альянса.

- Но прежде Грузии нужно будет придумать, как ужиться с Россией?

- Никто не может наложить вето на наше членство. Даже Россия, хотя она проводит очень агрессивную политику в отношении соседей. Тем не менее, как я думаю, мы сумеем найти способы решения проблем, чтобы вступить в НАТО.

- В последние недели ЕС, в первую очередь через главу Европейского совета Шарля Мишеля, включился в происходящее в Грузии. Вам помогли прийти к договору между правительством и оппозицией. Насколько полезно участие ЕС в этом процессе?

- Польза есть. После включения Европейского Союза политическая ситуация улучшилась. Политические партии подписали договор, и большая часть оппозиции уже работает в парламенте. Теперь важно на практике реализовать то, о чем они договорились. Речь идет об укреплении наших демократических институтов, улучшении избирательной и судебной системы. Разумеется, это непростой процесс, но мы очень благодарны ЕС за помощь.

Андрей Матишак (Andrej Matišák)