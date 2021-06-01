The National Interest (США): действительно ли российский МиГ 1.44 — по-настоящему малозаметный истребитель?

Можно ли МиГ 1.44 считать малозаметным истребителем? Автор анализирует характеристики и конструктивные особенности самолета. И высказывает сомнения в соответствии машины заявленным целям. Хотя об американском «Рапторе», который не критиковал разве что ленивый за его дороговизну и бесполезность, он не говорит ни слова.

Вот что вам нужно помнить: амбиции России в области малозаметных истребителей… далеки от полной реализации. С одним из новейших тяжелых истребителей-перехватчиков - Су-57 - связан целый ряд проблем. А парк Су-57 насчитывает всего около дюжины самолетов.

В ответ на американскую программу "Перспективный тактический истребитель", результатом которой стал F-22 "Раптор" компании Lockheed Martin, Советский Союз инициировал масштабный проект, чтобы создать аналогичный истребитель. Результатом этой программы стал МиГ 1.44.

Мастер на все руки

Предполагалось, что, подобно F-22 "Раптор", МиГ 1.44 должен был выполнять множество функций. Как минимум на бумаге МиГ совмещал в себе характеристики малозаметности с отличной маневренностью, что, согласно задумке разработчиков, должно было вылиться в отличные боевые возможности.

Разработчики использовали облегченные материалы в корпусе и крыльях истребителя, а также радиопоглощающие материалы, уделив особое внимание проблемным с радиолокационной точки зрения участкам корпуса, таким как края крыльев и воздухозаборники двигателя.

Вместо прямоточных воздухозаборников двигателя МиГ 1.44 получил изогнутые воздухозаборники, которые могли поглощать входящий радиолокационный сигнал и должны были рассеивать или полностью устранять отраженный сигнал.

Несмотря на несколько характеристик, присущих малозаметным самолетам, Миг 1.44 нельзя было назвать по-настоящему малозаметным.

Малозаметный или нет?

Хотя этот самолет задумывался как малозаметный истребитель, некоторые его характеристики заставляют усомниться в том, что МиГ 1.44 можно считать малозаметным. И одна из таких его характеристик - это переднее горизонтальное оперение МиГ 1.44.

Переднее горизонтальное оперение - это совокупность аэродинамических поверхностей. По сути, это "крылышки", расположенные под кабиной пилота, которые помогают обеспечивать продольную устойчивость самолета и управление при совершении определенных маневров. Хотя их наличие вполне совместимо с малозаметностью, они все же могут усиливать радиолокационную сигнатуру корпуса.

Журнал Popular Science объясняет, почему корпус самолета с горизонтальным оперением так трудно сделать малозаметными: "Разработать малозаметное горизонтальное оперение трудно, особенно если оно достаточно большое, чтобы самолет мог быстро выходить из положения носом вверх". Это объясняется наличием дополнительных поверхностей, которые могут отражать радиосигнал - чем больше поверхностей, тем сильнее отраженный сигнал.

Проблема МиГ 1.44 заключена в особенностях комбинации крыльев и горизонтального оперения. В таких малозаметных истребителях, как F-22 "Раптор", минимизированы показатели отражения радиолокационных волн от плоскостей управления, таких как крылья и хвостовое оперение. Если посмотреть на F-22 перпендикулярно потоку движения, становится ясно, что его хвостовое оперение "спрятано" за крыльями, в результате чего число поверхностей, видимых для радаров, уменьшается.

Конструкция МиГ 1.44 не отвечает этому принципу. Если посмотреть на него спереди, становится ясно, что его переднее горизонтальное оперение находится в иной плоскости, нежели крылья, что создает "более громкую" радиолокационную сигнатуру - и, соответственно, снижает показатели малозаметности.

Не менее странно и то, что крылья МиГ 1.44 оснащены достаточно крупными внешними подвесками, к которым можно крепить оружие и топливные баки. Это в свою очередь тоже снижает показатели малозаметности этого истребителя. F-35 тоже может нести на своих крыльях топливные баки или оружие, но, когда их нет, подвески убираются таким образом, чтобы не снижать показатели малозаметности.

В интервью российскому агентству Sputnik российский военный эксперт сказал, что, с его точки зрения, в процессе создания китайского истребителя "Чэнду" J-20 были использованы некоторые характеристики МиГ 1.44

"По моему мнению, в основу машины положен российский МиГ 1.44 - это самолет, который создавался в конкуренции с ПАК ФА на этапе эскизного проекта и совершил свой полет в 2000 году. Китайский самолет очень похож", - объяснил он.

"Хотя официально не заявлено, но фактически на J-20 стоят наши двигатели АЛ-31Ф-М [Московского машиностроительного производственного предприятия] "Салют", которые Китай закупил на полмиллиарда долларов". Это был намек на развивающееся, хотя и непростое сотрудничество России и Китая в области обороны.

Все напрасно?

Амбиции России в области малозаметных истребителей… далеки от полной реализации. С одним из новейших тяжелых истребителей-перехватчиков - Су-57 - связан целый ряд проблем. Парк Су-57 насчитывает всего около дюжины самолетов. Хотя Су-57, несомненно, представляет собой более совершенный самолет, нежели МиГ 1.44, в деле создания малозаметных истребителей сказать гораздо проще, чем сделать.

Калеб Ларсон - магистр в области государственной политики, публикует статьи об американской и российской внешней и оборонной политике, а также о немецкой политике и культуре.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)