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Trojan Footprint 2021 – очередные учения ССО в Европе

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Trojan Footprint 2021 – очередные учения ССО в Европе
Trojan Footprint 2021 – очередные учения ССО в Европе.
Источник изображения: invoen.ru

Trojan Footpint («Троянский след») – одно из важнейших учений Европейского командования специальных операций США (U.S. Special Operations Command Europe, SOCEUR). В мае 2021 году, среди прочих, учение принимали Болгария, Грузия и Румыния. Кроме них, на обширных территориях Балкан прошли подготовку подразделения ССО из 15 стран-членов и государств-партнеров НАТО. Целью мероприятия было улучшения оперативной совместимости взаимодействующих структур.

Военнослужащие Румынии, Украины и «зеленые береты» США практикуют ближний бой (CQB) в ходе Trojan Footprint 21 в Румынии, 6 мая 2021 года.


В рамках Trojan Footprint 21 коммандос Грузии, Румынии, Испании и США готовятся к высадке на корабль у побережья Мангалии (Румыния), 7 мая 2021 года.


Trojan Footprint в комплексе с Black Swan («Черный лебедь») и Blue Sky («Голубое небо») представляют собой ежегодную серию тренировочных мероприятий сил специальных операций в рамках крупных маневров «Защитник Европы 2021» (Defender Europe 2021).

Военнослужащий ССО США демонстрирует тактику боя в помещении для батальона СпН ВС Северной Македонии, 4 мая 2021 года.


В начале мая стартовал один из этапов, в котором военнослужащие 10-й группы ССО США провели многочисленные учебные модули совместно с грузинским спецназом. Одновременно береговая охрана США у черноморского побережья Грузии со местными коллегами отрабатывали вопросы поиска нарушителей, высадки (абордажа), досмотр и изъятие (Visit, Board, Search and Seizure, VBSS).

Специалисты ВС Румынии и США вызывают непосредственную авиационную поддержку истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. Учение Trojan Footprint 21, Румыния, 5 мая 2021 года


Экипаж самолета AC-130J Ghostrider ВВС США использует 105-мм гаубицу в рамках Trojan Footprint 21


По другую сторону Черного моря, в Румынии, к проекту присоединились морские котики США. Там акцент также делался на обмене опытом и совместных действиях с местным спецназом. Основное внимание уделялось проникновению на территорию, занятую противником, и эксфильтрацию. Учебные вопросы отрабатывались совместно с группами глубинной разведкой. Отдельно проводилась высадка с кораблей и привлечение непосредственной авиационной поддержкой с самолета AC-130J 73-й специальной эскадрильи ВВС США.

Специалист ВС Болгарии демонстрирует навыки рукопашного боя. Церимония закрытия учения Trojan Footprint 21, Пловдив, Болгария, 13 мая 2021 года.


Учебные модули также прошли в Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Учения Trojan Footprint 2021 завершились 14 мая 2021 года. По мнению специалистов НАТО, благодаря параллельному проведению с тренировкой «Черный лебедь 2021» удалось объединить и значительно расширить географию этих двух мероприятий. Охватив, таким образом, большую часть южного фланга НАТО.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Болгария
Великобритания
Грузия
Испания
Македония
Румыния
США
Украина
Черногория
Продукция
C-130
EF-2000
Проекты
NATO
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