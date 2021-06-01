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Интерфакс-АВН

Пхеньян обвинил США в двурушничестве и применении двойных стандартов за сделку с Сеулом по дальности ракет

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Парад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Пекин. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Применением двойных стандартов и двурушнической политикой в отношении КНДР назвали в Пхеньяне договоренность на недавней встрече в Вашингтоне между президентами США Джо Байденом и Южной Кореи Мун Чжэ Ином о снятии американской стороной ограничений на дальность полета южнокорейских ракет.

"Этот шаг по прекращению (действия ограничений - ИФ) является ярким напоминанием о враждебной политике США в отношении КНДР и ее позорном двурушничестве", - пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в авторском комментарии в понедельник.

В нем говорится, что стремление США запретить Пхеньяну разработку его собственных баллистических ракет свидетельствует о политике двойных стандартов, применяемых к Северной Корее.

Автор комментария подчеркивает: "Теперь, когда власти США и Южной Кореи ясно дали понять, что они стремятся к агрессии, у них не осталось никаких оснований для того, чтобы обвинять КНДР в укреплении ее возможностей для самообороны".

Как сообщалось, Мун Чжэ Ин информировал, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом в рамках его майского визита в Вашингтон была достигнута договоренность об отмене ограничений на дальность полетов южнокорейских ракет.

Последняя редакция соглашения, или "руководящих принципов" ограничивала дальность полетов южнокорейских ракет 800 км и не лимитировала их полезную нагрузку. Изначально соглашение было подписано в 1979 году и ограничивало дальность полета южнокорейских ракет 180 км, вес боеголовок - 500 кг, затем четырежды пересматривалось в сторону увеличения как дальности полета, так и полезной нагрузки.

ЦТАК пишет, что "это означает, что Южной Корее включили зеленый свет для ракетных ударов по любой части КНДР и соседних государств".

Агентство отмечает, что Северная Корея нацелена на военное противостояние Соединенным Штатам, а не военным Южной Кореи, и она будет строить отношения с США "по принципу: сила в ответ на силу и добрая воля в ответ на реальное проявление доброй воли".

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Китай
КНДР
США
Южная Корея
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