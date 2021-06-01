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Вестник Мордовии

140-мм "сверхмощная" украинская пушка 55Л "Багира" для Т-72 и Т-84 - не миф

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Сейчас это звучит как фантастика, но еще относительно недавно на Украине испытывалась 140-мм, как ее называли в рекламных материалах, "сверхмощная" танковая пушка 55Л "Багира".

Первые же данные об этом орудии появились более 15 лет назад в ряде СМИ Незалежной специализирующихся на военной тематике. В подтверждение того, что "Багира" не миф, даже публиковались ее фотографии, сделанные на испытательном полигоне, а также ее презентации на оружейных выставках.

Заявлялось, что полная длина ствола составляла 7 метров (55 калибров), Дульная скорость при стрельбе бронебойными подкалиберными снарядами составляла 1870 м/с. Давление в канале ствола - 5640 кг/см2.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

140 мм пушка "Багира" (справа) на одной из оружейных выставок

При этом ствольная масса БПС - 9 кг, а полетная 7 кг. Отмечалось, что бронепробиваемость составляет 450/60 мм/град.

Особенностью 55Л была взаимозаменяемость казенной части с 120-мм и 125-мм пушками. Поэтому не удивительно, что первоначально ею предполагалось оснащать экспортные модификации Т-72 и Т-84.

Но, как известно, создать экспериментальный образец мало, необходимо было его довести хотя бы до мелкосерийного производства, а вот с этим Украина всегда испытывала проблемы. Не хватало необходимого опыта, кадров, испытательной базы. Поэтому никто из зарубежных заказчиков не проявил интереса к этой новинке и не захотел вкладывать в нее свои деньги.

В последний раз официально о "Багире" упоминали весной 2014 года, когда на выставке DEFEXPO India презентовали украинский "перспективный основной боевой танк" (FMBT), который в одном из вариантов вооружался именно этой пушкой. Однако, кто тогда в здравом уме согласился бы работать с государством, находящемся в тяжелейшем системном кризисе.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

FMBT

Сейчас об этом орудии "нового поколения" почти уже забыли, в современных реалиях её выпуск уже невозможен, да и некоторые тактико-технические характеристики, например бронепробиваемость, уже выглядят устаревшими.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Т-84 Оплот
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