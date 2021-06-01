Арктика находится под надежной защитой российских военных - командующий Северным флотом

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Деятельность Северного флота обеспечивает военную и экономическую безопасность российской Арктики и не направлена против других государств, заявил командующий Северным флотом, Герой РФ адмирал Александр Моисеев в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности государства в этом (арктическом - ИФ) регионе. Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны. Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос издания о том, что делается для повышения безопасности в Арктике.

Он уточнил, что "Северный флот решает задачи обеспечения безопасности российского судоходства и морской экономической деятельности совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности России".

"В Арктической зоне создана и эффективно функционирует система межведомственных региональных информационно-координационных центров - для обмена данными об обстановке и организации взаимодействия при разрешении возможных кризисных ситуаций", - пояснил командующий Северным флотом.

Он также отметил, что "деятельность Северного флота, нацеленная, прежде всего, на поддержание стабильности в Евроарктическом регионе, осуществляется в строгом соответствии с нормами международного права и не направлена против других стран".