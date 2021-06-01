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ТАСС

Российский флот в летний период обучения будет готовится к действиям по защите Арктики

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Гунеев

Главком ВМФ Николай Евменов отметил, что в 2021 году введены в действие новые руководящие документы, касающиеся организации подготовки и применения Военно-морского флота

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский флот будет готовится к защите экономической деятельности в Мировом океане и в Арктике. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов на Военном совете Военно-морского флота.

"Одной из ключевых задач Военно-морского флота в летнем периоде обучения станет подготовка сил и войск флотов и Каспийской флотилии к совместным действиям в составе объединенных группировок сил ВМФ к выполнению задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Мировом океане, в том числе и в Арктической зоне", - заявил Евменов.

"В текущем году введены в действие новые руководящие документы Военно-морского флота, касающиеся организации подготовки и применения Военно-морского флота. В летнем периоде обучения требуется их изучить и внедрить в практику", - добавил главком.

Заседание Военного совета ВМФ по традиции состоялось в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
КФ
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