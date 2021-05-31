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Генерал ВСУ Назаров заявил, что Украина готовилась к войне с РФ с 2007 года - Глас.Ru

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА "Новости"

Однако данная подготовка не принесла результатов, и страна потеряла Крым

На Украине оттачивали стратегии ведения боевых действий с Россией задолго до событий, произошедших в 2014 году. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ Виктор Захаров. Выступая в эфире одного из местных телеканалов, он отметил, что Генштаб страны начал разрабатывать план действий в случае боестолкновений с РФ еще в 2007 году.

Поводом для отработки сценариев потенциальной войны стало выступление российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

«Мы не бездействовали, а начали создание военных документов, рассматривались различные оперативные планы. Мы готовились к тому, что будем воевать с РФ», — сказал он.

Захаров отметил, что украинские военнослужащие тренировались противостоять российским войскам в Донбассе и в Крыму. Несмотря на это, Москва застала врасплох ВСУ, присоединив к себе Крым, передает «РИА Новости».

«Если говорить с точки зрения стратегии, мы рассматривали такую вероятность. Однако РФ применила неожиданную тактику», — добавил генерал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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