Forbes (США): Россия работает над созданием малозаметного истребителя, который она, вероятно, не может себе позволить

Новость о том, что в России создают легкий истребитель пятого поколения взбудоражила заокеанских конкурентов. Эксперт «Форбс» считает, что при оценке самолета не следует отказываться от скептицизма, поскольку самолет, вероятно, будет дорогим.

Этот малозаметный истребитель с одним двигателем будет развивать скорость 2 Маха. Об этом сообщил источник компании-производителя в беседе с корреспондентом государственного новостного агентства ТАСС. Двигатель нового истребителя будет оснащен изменяемым вектором тяги для повышения маневренности.

Этот новый истребитель, который пока, судя по всему, не имеет никакого обозначения, является внутренней инициативой расположенной в Москве фирмы "Сухой". Российское правительство пока не взяло на себя расходы на этот проект.

Но если компания "Сухой" закончит разработку этого проекта, а правительство его одобрит, то новый самолет сможет дополнить истребитель Су-57 со спаренными двигателями, что позволит при решении вопроса об их использовании делать выбор между машинами "высшего класса" (high end) и "более низкого класса" (low end), как это происходит в Военно-воздушных силах США с истребителями F-22 и F-35.

Однако не следует отказываться от скептической оценки. Этот новый самолет, скорее всего, будет дорогим. Москва с трудом находит средства для Су-57, не говоря уже о втором стелс-истребителе.

Ростех, головная компания фирмы "Сухой" и многих других российских авиастроительных фирм, еще в декабре представила проект этого истребителя. Глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с корреспондентами сообщил о разработке нового однодвигательного истребителя в легком и среднем классе.

Этот 18-тонный самолет будет опционально пилотируемым, добавил Чемезов, а это означает, что будет управляться как пилотом, так и использоваться в качестве беспилотника. Ростех пока не представил официального изображения этого истребителя и, однако его выполненные в уменьшенном масштабе модели можно было увидеть, по крайней мере, на одной фотографии.

"Я считаю интересным тот вариант, который связан с беспилотной версией этого самолета", - сказал Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), эксперт по российским вооруженным силам расположенного в Вашингтоне, округ Колумбия, Центра новой американской безопасности (New American Security).

Помимо этого, фирма "Сухой" разрабатывает, дозвуковой дрон в стиле истребителя С-70, который может использоваться независимо или как беспилотный ведомый аппарат вместе с пилотируемыми машинами. "Имеющиеся данные и экспертиза могут быть применены при разработке, тестировании и оценке (RDT&E) нового самолета", - подчеркнул Бендетт.

Если рассуждать теоретически, то новый истребитель может заменить нынешний российской средний истребитель МиГ-29. Около 250 стареющих МиГов остаются на службе в российской армии, однако они все больше используются во вторую очередь и для поддержки, тогда как истребители фирмы "Сухой" - Су-30С и Су-35С - выполняют основные функции.

"Вероятно, фирма "Сухой" пытается показать полезность такого рода самолета в ближайшем будущем, когда российские вооруженные силы начнут списывать старые самолеты, которые пока еще продолжают использоваться", - отметил Бендетт, имея в виду новую модель малозаметного самолета.

Российские военно-воздушные силы закупили всего 76 серийных истребителей Су-57, однако поставки осуществляются не быстро. Все еще продолжаются споры по поводу качества этого малозаметного самолета и окончательном завершении работ над ним.

"Существуют значительные сомнения по поводу масштабов производства истребителей Су-57, а также относительно финансирования, которое необходимо для доводки датчиков, авионики и соответствующих систем вооружения", - подчеркнул в своем опубликованном в октябре прошлого года обзоре Джастин Бронк (Justin Bronk), авиационный эксперт из расположенного в Лондоне Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Пока Москва выделила всего 2,63 миллиарда долларов на производство истребителей Су-57. Это… совсем не много. В среднем, сегодня стоимость одного стелс-истребителя составляет около 100 миллионов долларов. "Скорее всего, 2,63 миллиарда долларов хватит только на оплату работ по производству первой партии, тогда как остальные самолеты из 76 должны будут бороться за ограниченные в своем количестве бюджетные деньги, предусмотренные в рамках общего российского военного модернизационного бюджета", - отметил Бронк.

Если Россия не сможет позволить себе Су-57, она, вероятно, не сможет позволить себе и новый малозаметный истребитель. По крайней мере, пока. Однако у Москвы в прошлом не было проблем с растягиванием сроков разработки истребителей, и таким образом перераспределять расходы. Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. А первые серийные его поставки в действующие передовые части начались в декабре прошлого года, то есть, спустя 10 лет.

Вместе с тем, даже при самом благоприятном раскладе российские Военно-воздушные силы будут намного отставать от американских Военно-воздушных сил в том, что касается использования стелс-истребителей. В настоящее время в распоряжении ВВС США находятся 180 истребителей F-22 и 280 истребителей F-35, а также многие сотни истребителей F-15, F-16 и штурмовиков A-10. Ежегодно ВВС США получают около 50 новых истребителей F-35.

Кроме того, стало известно о том, что новый стелс-истребитель ВВС США, загадочная машина нового поколения для завоевания превосходства в воздухе (Next Generation Air Dominance plane), уже совершил свой первый полет. Эти самолеты могут быть приняты на вооружение до 2030 года.

Дэвид Экс (David Axe)