Баку поддерживает предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по делимитации границы с Арменией - премьер Азербайджана

Баку. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Официальный Баку поддерживает предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Такое мнение Асадов высказал 28 мая в Минске на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Выдержки из выступления премьера публикуются на сайте кабинета министров Азербайджана.

Асадов на заседании отметил, что после приобретения независимости Азербайджан осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами - с Россией, Ираном и Грузией согласно международно-правовым нормам. "Произвести же делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами. Сейчас, после завершения военных действий, Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе", - отметил премьер.

По его словам, в этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Он подчеркнул, что определение линий границ - технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу.