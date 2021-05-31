Канада обновила планы по изучению Луны: ровер к 2026-му и сразу три полезных нагрузки уже в 2022-м

Северный сосед США продолжает подтверждать свой статус активного участника международных программ по освоению околоземного пространства и других небесных тел. Недавно опубликованное обновление планов Канадского космического агентства (CSA) показывает, что они становятся все более амбициозными. Среди прочего страна собирается отправить на естественный спутник Земли полноценный луноход в течение пяти лет, а уже в следующем году на Луну попадут сразу три прибора национальной разработки.

К сожалению, подробностей про самый интересный элемент этих планов — луноход, — пока немного. В сопроводительном бюллетене к пресс-релизу CSA сообщается, что ровер будет предназначен для полярных регионов Луны. Цель миссии заключается в демонстрации ключевых технологий для изучения других небесных тел, а также в получении научных данных. Для последней задачи на аппарат установят два инструмента (каких — не уточняется). Поскольку разработка лунохода пройдет не без помощи NASA, один из слотов полезной нагрузки займет американский прибор.

Самое интересное, что канадские специалисты сразу ставят довольно высокую планку. Ровер должен не просто сделать много фотографий и собрать существенную порцию научных данных, но и пережить лунную ночь. А это четырнадцать земных дней без солнечного света в условиях высокого вакуума. То есть аппарату придется выдерживать падение температуры многих систем ниже чем до -100 градусов Цельсия. Далеко не все лунные зонды в истории пережили подобные условия, тем более первые разработки в этой области.

Посадочный модуль HAKUTO-R разработки японской компании Ispace, на котором уже в 2022 году полетят три прибора канадской разработки Источник изображения: Ispace

Ситуацию здорово спасает целевой регион миссии — полюса Луны, где можно найти почти всегда освещенные места. Однако есть и другая проблема: любая неровность рельефа может заблокировать свет на долгие дни. Дело в том, что ось вращения естественного спутника Земли перпендикулярна эклиптике. Это значит, что в полярных регионах Луны Солнце почти всегда висит над горизонтом. Многие кратеры там оказываются навсегда лишены света, в то время как возвышенности — непрерывно освещены.

Конечно, все зависит от широты места посадки будущего канадского лунохода. Но в любом случае, такие амбициозные планы могут подразумевать мощный автономный источник энергии у него на борту (например, РИТЭГ). С помощью одних только солнечных батарей обеспечить необходимую живучесть ровера будет трудно. Для разработки лунохода в ближайшее время будет объявлен конкурс среди канадских компаний.

Прочие лунные проекты Канады на ближайшие годы

В пресс-релизе Канадского космического агентства также описывались и более близкие по времени реализации планы страны в области освоения Луны. Всего в них входит три проекта, которые войдут в одну международную миссию в 2022 году. Приборы разработки канадских компаний и государственных учреждений станут частью полезной нагрузки посадочного модуля HAKUTO-R, который создан частной японской космической компании Ispace. А именно:

легкая и энергоэффективная панорамная камера с обзором в 360 градусов для посадочной платформы;

система навигации при посадке, использующая те же принципы, что и земной GPS , только с привязкой к ключевым объектам на поверхности Луны (что бы это ни значило, таково официальное описание);

, только с привязкой к ключевым объектам на поверхности Луны (что бы это ни значило, таково официальное описание); а также бортовой компьютер с технологиями искусственного интеллекта для лунохода Rashid, созданного в Объединенных Арабских Эмиратах, который будет спущен с борта HAKUTO-R на реголит.

Canadarm3 на лунной орбитальной станции Lunar Gateway в представлении художника Источник изображения: CSA, NASA

Кроме того, не стоит забывать, что Канада — ключевой партнер США в реализации программы «Артемида». Астронавт из этой страны будет входить в экипаж первой пилотируемой миссии по облету Луны с 1970-х годов. А для окололунной орбитальной станции CSA разрабатывает третье поколение отлично зарекомендовавших себя на шаттлах и МКС космических манипуляторов Canadarm.