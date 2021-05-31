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Naked Science

Россия установила рекорд в своей современной истории по числу безаварийных космических пусков

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Источник изображения: naked-science.ru

Россия успешно совершила 59-й безаварийный старт ракеты-носителя подряд. Предыдущий рекорд страна установила в 1992-1993 годах, выполнив 58 удачных стартов.

Вчера ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb. Помимо того, что это был очередной удачный старт с нового космодрома, запуск запомнился еще следующим: он позволил стране установить новый рекорд в своей современной истории по числу удачных стартов.

Предыдущий установили в 1993-м, когда страна выполнила 58 успешных запусков подряд. Этому рекорду (как, впрочем, и новому) далеко до советского: в 1983-1984 годах СССР смог осуществить 185 успешных пусков подряд.

Рекордный запуск. Миссия OneWeb 7 / ©SciNews Последним на сегодня серьезным инцидентом была авария пилотируемого корабля «Союз МС-10», которая произошла в октябре 2018-го. К счастью, система спасения сработала успешно и оба члена экипажа — россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг — вернулись домой.

В обозримом будущем «Союз МС» должен заменить принципиально новый космический аппарат «Орел». Недавно стала известна его продолжительность полета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
Восточный Космодром
Союз ПКК
Союз-2 РН
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