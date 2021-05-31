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Интерфакс-АВН

Вопрос о международных наблюдателях на границе с Азербайджаном обсуждался в ходе визита главы Минобороны Армении в Москву - Пашинян

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Ереван. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян в рамках визита в Москву обсудил вопрос о размещении на границе с Азербайджаном международных наблюдателей.

"Наш министр обороны и первый заместитель начальника Главного штаба ВС находятся в Москве, и сегодня вернутся в Ереван. Было обсуждение вопроса с министром обороны России и другими партнерами. Там (в Москве, - "ИФ") есть определенные видения", - сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян журналистам в субботу.

Ранее в субботу Пашинян заявил, что Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает отвода азербайджанских войск с территории Армении с целью размещения международных наблюдателей и начала процесса демаркации и делимитации границы.

"Стороны отводят свои войска и под международной эгидой здесь размещаются международные представители - это могут быть и российские миротворцы, и наблюдатели сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и оба варианта. Для нас все варианты приемлемы. Главное, что мы идем по пути деэскалации", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор".

"Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении, - "ИФ") до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - "ИФ")", - отметил он.

По его словам, Армения готова под эгидой МГ ОБСЕ начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном и восстановить переговорный процесс по карабахскому урегулированию.

"Есть возможность деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Благодарю международных партнеров за реакцию, благодарю Россию, страны МГ ОБСЕ Францию, США, Европарламент, Индию, Канаду. Заявление и логика шагов в заявлении МГ ОБСЕ приемлема для нас, они призвали принять меры по снижению напряжённости на границе, предложили сторонам отвести войска, при их содействии осуществить работы по демаркации и делимитации границы", - отметил Пашинян.

Между тем глава укрупненной общины Гегамасар Гегаркуникской области Армении Акоп Аветян заявил армянским СМИ, что представители России прибыли в село Кут Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном.

"Представители России с флагами находятся в общине Кут. Вероятно, их визит связан с ожидающимся началом процесса демаркации и делимитации границы с Азербайджаном", - сказал Аветян армянским СМИ.

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