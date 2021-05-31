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Интерфакс-АВН

Администрация Байдена просит оборонный бюджет в $752,9 млрд, планирует противостоять угрозам со стороны КНР и РФ - Пентагон

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: industry-hunter.com

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена запросила бюджет в $752 млрд на оборонные расходы в 2022-м финансовом году, сообщает Пентагон.

Из этой суммы $715 млрд предназначены непосредственно Минобороны США, а остальная часть суммы - другим ведомствам.

"Армия США сталкивается с серьезными угрозами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также с глобальными угрозами безопасности - изменение климата и пандемия COVID-19", - говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина по поводу оборонного бюджета.

Он отмечает, что, среди прочего, намерен сделать упор на "дополнительные инвестиции в ВМС и ВВС США, чтобы решать вопрос стратегического соперничества с Китаем". Кроме того, Остин считает нужным адаптировать возможности сухопутных сил к ситуации, когда США больше не нужно будет обеспечивать военное присутствие в Афганистане.

На защиту от пандемии COVID-19 Пентагон запросил более $500 млн, а свыше 600 млн - на борьбу против изменений климата и на адаптацию вооруженных сил к последствиям глобального потепления.

Почти $28 млрд предлагается направить на модернизацию ядерных арсеналов. Так, $3 млрд Пентагон намерен использовать на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-21. Еще $609 млн планируется истратить на модернизацию крылатых ракет большой дальности LRSO. $2,6 млрд запрошено на модернизацию стратегических вооружений наземного базирования.

Кроме того, $20,4 млрд предлагается использовать на модернизацию систем ПРО. Среди прочего, $777 млн запрошены на программы, связанные с модернизацией ракет Patriot, $562 млн - на модернизацию ракет THAAD. Предусмотрены расходы и на системы ПРО морского базирования. Модернизация Наземной система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), по оценке Пентагона, требует $1,7 млрд.

Более 870 млн оборонное ведомство США считает нужным выделить для программы, связанные с работой над искусственным интеллектом.

Свыше $52 млрд в министерстве запросили на закупку новой военной техники. Среди прочего, $12 млрд на покупку 85 самолетов F-35, $835 млн - на закупку 30 вертолетов AH-64E "Апач".

Еще $34,6 млрд оборонное ведомство выделить на закупки для ВМС США. $12,3 млрд - на закупки техники для сухопутных сил, в частности - 70 танков M-1 "Абрамс".

На закупки для космических сил Пентагон запросил $20,6 млрд, а $10,4 млрд - на инвестиции в кибербезопасность и в операции в киберпространстве.

На повышение боеготовности ВС США Пентагон просил выделить $122 млрд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Продукция
AH-64
B-2 Spirit
F-35
GMD
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
AI
Изменение климата
Кибербезопасность
Ядерный щит
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