Космический мусор пробил канадскую обслуживающую систему на МКС - CSA

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Космический мусор оставил небольшую пробоину на канадской передвижной обслуживающей системе Canadarm-2 на Международной космической станции (МКС), сообщается в пятницу на сайте Канадского космического агентства (CSA).

"Несмотря на принимаемые меры по снижению вероятности столкновения объектов небольшой величины с МКС, столкновения всё-таки случаются. Подобное попадание было зафиксировано недавно во время стандартной процедуры осмотра Canadarm-2 12 мая", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что специалисты CSA и NASA сфотографировали область манипулятора, в которую попал объект, и оценили ущерб, нанесённый системе.

Согласно результатам осмотра, мусор не нанёс урона, способного помешать работе манипулятора. Ущерб локализован на маленькой площади на теплозащитном покрытии. Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач, сообщили в агентстве.