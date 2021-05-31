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Интерфакс-АВН

Космический мусор пробил канадскую обслуживающую систему на МКС - CSA

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Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017
Роботизированная рука Canadarm2 схватила космический грузовик Cygnus. 14 ноября 2017.
Источник изображения: © Фото : NASA TV

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Космический мусор оставил небольшую пробоину на канадской передвижной обслуживающей системе Canadarm-2 на Международной космической станции (МКС), сообщается в пятницу на сайте Канадского космического агентства (CSA).

"Несмотря на принимаемые меры по снижению вероятности столкновения объектов небольшой величины с МКС, столкновения всё-таки случаются. Подобное попадание было зафиксировано недавно во время стандартной процедуры осмотра Canadarm-2 12 мая", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что специалисты CSA и NASA сфотографировали область манипулятора, в которую попал объект, и оценили ущерб, нанесённый системе.

Согласно результатам осмотра, мусор не нанёс урона, способного помешать работе манипулятора. Ущерб локализован на маленькой площади на теплозащитном покрытии. Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач, сообщили в агентстве.

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