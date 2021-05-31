Госдеп просит выделить $6,1 млрд на оказание помощи другим странам в военной сфере - проект бюджета

$112 млн предлагается выделить на обучение иностранных военных

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США запрашивает $6,1 млрд на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях, в частности, почти $300 млн странам Европы и Евразии в целях противодействия угрозам из России, говорится в плане бюджета, опубликованном в пятницу ведомством.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

В частности, в нем отмечается, что "стратегические приоритеты в области безопасности в Европе и Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров (...) обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими Западными силами". В число приоритетных получателей средств, согласно подготовленном администрацией США проекту бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, $112 млн Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Так, порядка $27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии". Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.