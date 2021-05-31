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Интерфакс-АВН

Россия сможет отправить космических туристов на орбиту в конце 2023 года - "Главкосмос"

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Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - "Главкосмос" планирует предложить полетные кресла на корабле "Союз" для космических туристов к концу 2023 года, сообщил глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Сейчас мы ведем эту работу (подготовка к коммерческому пуску - ИФ) по двум направлениям одновременно - ведем переговоры с представителями потенциальных клиентов, а также с промышленностью нашей, создаем в опережающем плане задел материально-технической части, чтобы иметь возможность предложить полетные кресла уже где-то в конце 2023 года", - сообщил Лоскутов в эфире YouTube-канала "Роскосмос ТВ".

25 июня 2019 года госкорпорация "Роскосмос сообщила, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

В госкорпорации сообщили, что "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.

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Space Adventures
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
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Союз РН
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