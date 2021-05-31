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Интерфакс-АВН

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Баку и Ереван начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы - заявление

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ОБСЕ
ОБСЕ.
Источник изображения: wikipedia.org

Азербайджан и Армения должны освободить всех военнопленных и других удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван немедленно предпринять шаги для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы, а также освободить всех военнопленных по принципу "всех на всех".

Сопредседатели по итогам консультаций в Женеве приняли заявление, его текст размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

"Сопредседатели также с тревогой отмечают ряд недавних сообщений об инцидентах на недемаркированной армяно-азербайджанской границе. Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо. Мы призываем обе стороны немедленно предпринять шаги, включая перемещение войск, для деэскалации ситуации и начать переговоры с целью делимитации и демаркации границы мирным путем", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сопредседатели готовы оказать содействие продвижению этого процесса.

Сопредседатели обращают внимание на сообщение о задержании 27 мая шести армянских солдат. Они "призывают освободить всех военнопленных и других удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

В заявлении также подчеркивается обязательство обращаться с удерживаемыми лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. "Сопредседатели настаивают на немедленном снятии сторонами всех ограничений на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах и призывают стороны в полной мере выполнить обязательства, взятые на себя в соответствии с Заявлением о прекращении огня от 9 ноября", - сказано в заявлении.

Сопредседатели призвали Азербайджан и Армению к возобновлению взаимодействия под своей эгидой. "Учитывая положения утвержденного ОБСЕ их мандата и надежды всех жителей региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели еще раз призывают обе стороны возобновить взаимодействие под своей эгидой при первой возможности", - говорится в заявлении.

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