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Интерфакс-АВН

Председатель комитета по разведке Сената США на фоне сообщений о новой кибератаке призвал жестко наказывать РФ за подобные действия

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Глобальная кибератака. Архивное фото
Глобальная кибератака. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер после сообщений Microsoft о массированной хакерской атаке в пятницу призвал жестко противостоять России в тех случаях, когда за кибератаками стоит именно она.

"Мы должны дать ясно понять России и любым другим потенциальным противникам, что они столкнутся с последствиями за эту и любую другую злонамеренную деятельность в киберпространстве", - приводят американские СМИ слова сенатора.

Он отметил, что США "следует усилить свою оборону в киберпространстве".

Ранее в пятницу вице-президент компании Microsoft Том Берт сообщил о массированной хакерской атаке на американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры с использованием фишинга на этой неделе.

Он считает, что за ней стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тыс. учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.

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Страны
Россия
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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