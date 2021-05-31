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Интерфакс-АВН

Талибы угрожают кровопролитием в Афганистане в случае сохранения военного присутствия США в регионе

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Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) пригрозило кровопролитием в Афганистане, если США сохранят военное присутствие в регионе, особенно в Пакистане.

В заявлении, опубликованном в пятницу, талибы отметили, что, по сообщениям некоторых СМИ, США сохранят военное присутствие вдоль линии Дюранда для наблюдения за территорией Афганистана с использованием территории и воздушного пространства Пакистана.

"Если это произойдет, США сохранят свое присутствие на афганских базах в Баграме и Шинданде. И в этом случае "Талибан" продолжит "священную войну", как и в прошлом", - говорится в заявлении, которое цитируют в пятницу афганские СМИ.

Талибы выступают за вывод из Афганистана всех иностранных войск.

Линия Дюранда - это практически неразмеченная 2640-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном, установленная в конце XIX века. Линия возникла в результате двух англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию.

Талибы в заявлении обвинили США в стремлении сохранить военное присутствие в регионе, в особенности в Пакистане.

"Это приведет к еще большему кровопролитию в Афганистане", - предупредил "Талибан".

Он обратился к Исламабад с призывом "не способствовать продолжению оккупации Афганистана". "В противном случае это будет большой ошибкой Пакистана", - подчеркивается в заявлении радикального движения.

США по соглашению с талибами, заключенному в феврале 2020 года, обязались вывести войска из Афганистана к 1 мая этого года. Однако США начали вывод войск лишь 1 мая, пообещав завершить его к 11 сентября.

Талибы обвинили США в нарушении мирного соглашения.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Индия
Пакистан
США
Проекты
2020-й год
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