Беспилотники – хорошая цель для пулеметов и ПЗРК

В ходе всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б.И. Духова стрелки-зенитчики совместно поразили скоростные воздушные цели.

Старший стрелок-зенитчик и стрелок-зенитчик отделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» выполнили задачу боевой стрельбы по поиску и обнаружению низколетящих воздушных целей (на высотах около 1,5 км, на расстоянии до 2 тыс. м). Скорость целей достигала 250-300 м/c.

Кроме того, водители отделения ПЗРК на БТР-80 и БТР-82А преодолели препятствия на пересеченной местности, наводчики выполнили упражнения стрельб из 7,62-мм пулемета ПКТ по мишени, имитирующей беспилотные летательные аппараты.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо», который состоится в августе в Китайской Народной Республике на полигоне Корла.