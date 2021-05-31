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Интерфакс-АВН

РФ будет укреплять военное взаимодействие с Арменией, в том числе в рамках ОДКБ - Шойгу

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Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015"
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Функционирование 102-й российской военной базы - важный фактор обеспечения региональной безопасности

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в ОДКБ обсудил на рабочей встрече в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.

"Укрепляем наше военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего - ОДКБ", - сказал Шойгу, открывая рабочую встречу.

По его оценке, "успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности".

Шойгу подчеркнул, что "показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности".

Министр обороны РФ поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики.

"Хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву, это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять", - сказал он.

"Будем рады видеть вас на IX-й Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне", - отметил Шойгу. "В августе-сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2021", - добавил он.

Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. "Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент", - сказал Шойгу.

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