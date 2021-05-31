The National Interest (США): как Россия намерена уничтожать самолеты-невидимки F-22 и F-35 в ходе войны?

Американский военный эксперт констатирует, что Россия очень эффективно осуществляет программу модернизации армии. Несмотря на то, что российские ПВО и так обладают современными комплексами С-400, на вооружение собираются принять систему С-500. А этот комплекс уже может поражать самые передовые истребители США — F-22 и F-35, пишет автор.

Из всех новейших образцов российского оружия С-500 является одним из самых прямых и сильнодействующих ответов американским истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor производства Lockheed Martin.

У России скоро появится зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500, готовый сразиться с самыми передовыми самолетами-невидимками НАТО.

Выступая на этой неделе на совещании в Министерстве обороны, российский президент Владимир Путин сказал, что масштабные программы модернизации вооруженных сил осуществляются по графику. "В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности военно-морского флота, в том числе за счет боевых кораблей с крылатыми ракетами "Калибр"", - заявил он.

Путин отметил, что в воздушно-космических силах около 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400 "Триумф". Он добавил, что "на очереди поставка в войска комплексов С-500 "Триумфатор-М", испытания которого уже успешно завершаются". На прошлой неделе появились сообщения о том, что в России принята на вооружение РЛС "Енисей", которая может входить в состав комплекса С-500.

С-500 не только совершеннее своей предшественницы С-400 почти во всех отношениях, но и обладает целым рядом новых возможностей, что делает эту систему особенной и отличной от всех остальных. Оснащенная модернизированными ракетами серии 77Н6, С-500 способна осуществлять перехват гиперзвуковых крылатых ракет и прочих летательных аппаратов на скоростях свыше пяти Махов. Комплекс С-500 может вести борьбу с баллистическими ракетами на расстоянии до 600 километров, одновременно поражая до 10 боеголовок, летящих со скоростью до семи километров в секунду. Разработчик комплекса концерн "Алмаз-Антей" ранее утверждал, что С-500 может также создавать угрозу определенным типам низкоорбитальных спутников, хотя его возможности на очень больших высотах в полном объеме неизвестны.

Из всех новейших образцов российского оружия С-500 является одним из самых прямых и сильнодействующих ответов американским истребителям-невидимкам пятого поколения, таким как F-35 Lightning II и F-22 Raptor производства Lockheed Martin. "Алмаз-Антей" и российские военные обозреватели с уверенностью говорят о том, что имея мощную систему наведения на цель и современные сетевые возможности, С-500 может противостоять малозаметным летательным аппаратам, выполненным по технологии "стелс". "С-500 - это удар по американскому престижу, - заявил российским СМИ главный инженер "Алмаз-Антея" Павел Созинов. - Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит все сильно разрекламированные противовоздушные и противоракетные системы Америки".

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал репортерам, что С-500 поступит на вооружение к концу 2021 года. "В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитный ракетный комплекс С-500 и РЛС метрового диапазона "Воронеж"", - заявил он в декабре 2020 года во время интервью. Неизвестно, сколько комплексов С-500 запланировано изготовить, и как скоро, хотя эта система в ближайшее время вряд ли заменит С-400. Скорее, "Триумфатор-М" в силу своих характеристик займет уникальную нишу, создав заслон самым современным угрозам, с которыми Россия может столкнуться в предстоящие десятилетия, в частности, гиперзвуковому оружию и передовым истребителям-невидимкам глубокого проникновения.

С-500 - это не прямая замена С-400, а скорее дополнительный слой глубокоэшелонированной системы ПВО России. Этот комплекс будет нести службу рядом с менее современными зенитно-ракетными комплексами, такими как С-400, С-300, и многочисленными системами средней дальности класса "поверхность-воздух".

Марк Эпископос (Mark Episkopos)