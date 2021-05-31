National Review (США): Байден критиковал Трампа за выход из Договора по открытому небу, а теперь он сообщает России об отказе США вернуться к нему

Почему Байден заявил, что не планирует отказаться от решения Трампа выйти из Договора по открытому небу, хотя во время предвыборной кампании говорил с точностью ровно до наоборот? Об этом рассуждает автор National Review.

В мае прошлого года, когда президент Трамп объявил о решении выйти из Договора по открытому небу, кандидат в президенты Джо Байден раскритиковал это решение, заявив, что Трамп "упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства Америки". Однако в преддверии саммита с Владимиром Путиным, который пройдет в июне, администрация Байдена проинформировала Россию о том, что она не планирует возвращаться в этот договор.

Администрация Трампа вышла из Договора по открытому небу, который был подписан в 2002 году для того, чтобы несколько десятков стран могли свободно проводить полеты разведывательных летательных аппаратов над территориями друг друга. Когда Трамп решил вывести Соединенные Штаты из этого договора, аргументировав это тем, что Россия не выполняет свои обязательства в соответствии с условиями этого соглашения, демократы отреагировали бурей негодования.

"Решение президента о выходе [из Договора по открытому небу] бесцельно ослепит Америку и наших союзников, приободряя при этом наших врагов. Это решение посылает России ясный сигнал, что она может продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля", - заявила тогда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer) объединился с ведущими демократами, чтобы написать коллективное письмо, в котором говорилось: "Договор по открытому небу - это важное многостороннее соглашение, которое позволяет Соединенным Штатам и их союзникам получать жизненно важную информацию о действиях российских вооруженных сил посредством полетов над российскими территориями".

Байден утверждал, что этот договор необходим.

"Будучи сенатором, я поддержал Договор по открытому небу, потому что я понимал, что Соединенные Штаты и наши союзники смогут извлечь пользу из возможности наблюдать - без промедлений, - что Россия и другие страны в Европе делают со своими вооруженными силами, - написал Байден в своем заявлении, опубликованном в Medium. - Так было почти два десятилетия, пока действовал этот договор. В период работы администрации Обамы Соединенные Штаты и наши партнеры успешно использовали полеты в рамках этого договора и собранную в ходе них визуальную информацию, чтобы поддерживать Украину, когда Россия вторглась на ее территорию, чтобы опровергать российскую дезинформацию и демонстрировать миру, что делала Россия".

О нарушениях со стороны России Байден сказал: "Проблема нарушений со стороны России должна решаться не путем выхода из договора, а посредством механизмов реализации условий договора и урегулирования споров. Именно так решаются проблемы с другими нарушениями России, включая ограничения на высоту полетов над Чечней".

"Вместо того чтобы расторгать соглашения, которые способствуют укреплению нашей безопасности и безопасности наших союзников, президенту Трампу следует принять разумные меры, чтобы обезопасить американцев. Ему следует оставить Соединенные Штаты в Договоре по открытому небу и работать вместе с нашими союзниками, чтобы противостоять и разрешать проблемы касательно того, как Россия выполняет свои обязательства".

Тем не менее, несмотря на все демонстративное возмущение демократов, агентство Associated Press теперь сообщает: "В четверг, 27 мая, администрация Байдена уведомила Россию, что она не вернется в ключевое соглашение по контролю над вооружениями, несмотря на то, что обе стороны готовятся к саммиту их лидеров, который пройдет в июне. По словам американских чиновников, заместитель Госсекретаря США Венди Шерман (Wendy Sherman) сообщила российской стороне, что администрация приняла решение не возвращаться в Договор по открытому небу, который разрешал свободно осуществлять разведывательные полеты над военными объектами обеих стран и из которого бывший президент Дональд Трамп ранее вывел Соединенные Штаты".

Филип Кляйн (Philip Klein)