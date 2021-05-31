Юнармия стала одним из самых массовых и авторитетных молодёжных движений страны - Шойгу

Кубинка (Московская обл.). 28 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Юнармию одним из самых массовых и авторитетных молодёжных движений страны, насчитывающим 810 тысяч участников,

Министр открыл Всероссийский юнармейский форум "Дай пять!" в пятницу на базе учебно-методического центра "Авангард", где поздравил юнармейцев с пятилетием военно-патриотического движения.

Глава военного ведомства зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина.

Шойгу, выступая перед участниками форума, подчеркнул: "Почти ни одно значимое мероприятие как министерства обороны, так и субъектов Российской Федерации не проходит без вашего участия. Более 2,5 тыс. юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину.

Министр отметил, что юнармейцы задействованы в работе по увековечению памяти защитников Отечества и возрождению традиций тимуровского движения, участвуют в парадах Победы и конкурсах Армейских международных игр. Благодаря участникам движения имена более трёхсот тысяч имен фронтовиков пополнили мемориал "Дорога памяти", где хранятся данные о всех участниках Великой Отечественной войны, независимо от их государственной принадлежности - таковых насчитывается 34 миллиона.

"Юнармейцами покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины", - отметил Шойгу.

По просьбе ведущих министр обороны символическим нажатием на пуск запустил отчет форума "Дай пять!".