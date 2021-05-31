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Интерфакс-АВН

Рябков о выходе США из ДОН: Вашингтон упускает шансы наладить отношения с Россией

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - США упускают шансы наладить отношения с Россией, решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН) - очередное доказательство этому, заявил в пятницу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы вновь убедились, что американцы продолжают хождение по собственным граблям. Это повторяется из раза в раз, когда они упускают шансы каким-то образом изменить стандарт поведенческий собственный в диалоге с нами и по вопросам важным не только с точки зрения двусторонних отношений", - сказал он, комментируя решение Вашингтона.

Безопасность России после фактического развала Договора по открытому небу (ДОН) не пострадает, Москва проживёт без него, подчеркнул Рябков.

"Мы проживём без ДОН, переживем его отсутствие. Наша безопасность не пострадает. Но политически американцы совершают одну за другой грубые ошибки", - сказал он.

По его словам, единственным исключением из этого за последние годы стало решение США продлить ДСНВ.

"Остальное - это нескончаемые попытки выставить Россию в ложном свете, пытаться на нас возложить ответственность за те или иные проблемы в области безопасности. И это при всем том, что по всем элементам американских претензий в наш адрес мы исчерпывающим образом с ними объяснились, и не только с ними, а со всеми их союзниками", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что Москва предложила компромисс: США объявляют о решении вернуться в ДОН, Россия приостанавливает внутренние процедуры о выходе из Договора и уже потом стороны продолжили бы в совокупности обсуждать обоюдные претензии.

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Россия
США
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