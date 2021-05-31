Европейский разведывательный БПЛА : состояние и перспективы.

Германия, как ведущее государство Европы, все чаще принимает на себя ключевую роль в военном строительстве и перспективных военных разработках для нужд европейских государств. В частности, под ее руководством инициирован проект нового разведывательного БПЛА.

Программа создания европейской средневысотной беспилотной разведывательной авиационной системы продолжительного патрулирования (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System, European MALE RPAS), именуемой также "Евродроном" (Eurodrohne), стартовала 5 сентября 2016 г. c началом первого двухлетнего предпроектного этапа.

Первоначальный эскиз европейского БПЛА

По поручению немецкого правительства Европейское агентство по совместным программам вооружения (Organisation for Joint Armament Cooperation, OCCAR) заключило контракт с кооперацией компаний, возглавляемой "Эербас Дефенс энд Спейс" (Airbus Defence and Space, Германия). В промышленное объединение также вошли французское предприятие "Дассо Авиэйшен" (Dassault Aviation) и итальянское "Леонардо Финмеканика" (Leonardo-Finmeccanica). Наряду с Германией контракт подписан при участии правительств Франции, Италии и Испании.

Предполагается, что результатом совместной деятельности стран-участниц станет комплекс высокотехнологичного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения. Аппарат предназначается для оказания поддержки командующим на театре военных действий.

Разведывательный БПЛА – общие сведения

Согласно опубликованным данным, "Евродрон" получит следующий набор основных оперативных функций:

наземное и морское наблюдение;

оптическая или инфракрасная разведка и идентификация целей;

оказание оперативной поддержки (вероятно с возможностью нанесения ударов по наземным или морским целям);

интеграция полезной нагрузки БПЛА в сетецентрическую среду системы C4I ( Command, Control, Communication, Computer and Intelligence );

); интеграция с гражданским воздушным транспортом и возможность работы в не сегрегированном воздушном пространстве (т.е. не установленных размеров и не предназначенном для исключительного использования конкретной стороной).

Конструктивные особенности

Конструктивно в состав оборудования "Евродрона" войдут наземный и бортовой сегменты модульной конструкции.

В состав наземного сегмента войдет система совместимых станций управления (стандартов ЕС/ООН и НАТО), позволяющая осуществлять удаленное оперативное развертывание всего комплекса через линии космической связи SATCOM. Бортовой сегмент, как планируется, позволит реализовывать широкий диапазон боевых возможностей разведывательного БПЛА.

Начавшийся в 2016 г. этап работ имел целью определение странами-участницами договора совместно утвержденной конструкции. Предусматривается иметь только одну версию летательного аппарата, которая будет использоваться всеми странами. Индивидуальные потребности отдельной страны предполагается покрывать за счет модульной полезной нагрузки, эксплуатируемой воздушным носителем.

Согласованная модель БПЛА на выставке в Берлине

На Берлинском авиасалоне в апреле 2018 г. результат первого этапа работ был продемонстрирован в натуральную величину. Согласно публикациям новый разведывательный БПЛА европейского производства будет иметь: длину около 16 м, размах крыльев – 26 м и взлетную массу – 11000 кг. Он сможет нести 2300 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 500 км/час. и подниматься на высоту до 13700 м.

Адаптация к воздушному движению

До сих пор в Европе беспилотными авиационными системами MALE-класса занимались исключительно отдельно от общегражданского воздушного движения. Такой подход ограничивал как возможности их практического применения, так и подготовку квалифицированного персонала для этих систем. Запущенный проект предполагает преодоление указанных ограничений и гарантирование участия "Евродрона" в общем воздушном движении над Европой.

С этой целью, в дополнение к техническим европейским военным требованиям "ИМАР" (European Military Airworthiness Requirements, EMAR) намечено получить дополнительный сертификат летной годности от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Для решения данной задачи ведется разработка необходимой нормативной базы с целью сертификации нового разведывательного БПЛА согласно общеевропейским требованиям летной безопасности.

Евроинтеграция

Итоговое решение о работе над проектом и закупках "Евродрона" намечалось принять к завершению первого этапа исследований с учетом экономических оценок, сделанных промышленностью. К этому же времени предусматривалось определить желание других европейских партнеров принять участие в проекте.

Фактически разработка и закупка системы станут возможными только при условии соответствия будущих эксплуатационных возможностей БПЛА требованиям участвующих стран. Кроме того, страны-участницы в мае 2017 г. достигли консенсуса о возможности партнеров сохранить полный суверенитет над системой.

[srcimg][/srcimg] Головная часть "Евродрона" с установленным оборудованием

Перспективы и организация работ

Непосредственная разработка проекта "European MALE RPAS" началась в 2018 г. Совершение первого полета планируется в 2023 г., а поставка серийных комплектов системы и начало ее оперативного применения в 2025 г.

Имея негативный опыт прошлых международных оборонных проектов, в данном случае реализуется принцип ведущей страны-лидера (Lead-Nation-Prinzip) в лице Германии, которая призвана гарантировать эффективное сотрудничество всех государств-участников. Аналогичный подход реализуется и в промышленном секторе, где руководящая роль отдана немецкому подразделению концерна Airbus.

В структуре государственных учреждений Германии непосредственное управление проектом "Евродрона" осуществляет подразделение программ вооружений (Programmorganisation, PMO) в составе Федерального ведомства по вооружению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw). Помимо европейского разведывательного БПЛА эта структура курирует также работы над тактической системой противовоздушной обороны (TLVS) и многоцелевым боевым кораблем проекта 180 (MКS 180).

За каждой из программ закреплен свой отдел. В отделе, ответственном за проект "European MALE RPAS", объединены специфические для него правовые, экономические и технические компетенции. Считается, что подобная организация работ облегчает взаимодействие и обеспечивает национальным исполнителям возможность максимально полной концентрации на выполняемым заданием.

В министерстве обороны Германии надзор за тремя крупными оборонными проектами передан непосредственно в аппарат одного из госсекретарей. Согласно оценкам специалистов, такая интеграция проекта "Евродрона" в структуру министерства обороны позволит значительно ускорить процессы согласования в самом министерстве, с промышленностью и на международном уровне, что соответствует статусу ведущей нации в структуре проекта.

Таким образом, Германия совместно с Францией, Италией и Испанией осуществляют реализацию проекта по созданию европейской беспилотной разведывательной авиационной системы нового поколения. Для проведения предварительных исследований в рамках проекта европейским агентством OCCAR заключен договор с тремя ведущими профильными предприятиями Европы во главе с Airbus Defence and Space.

Для обеспечения режима максимального содействия и поддержания на международном уровне статуса страны-лидера в структурах военного ведомства Германии создан специальный отдел. Контроль за состоянием дел по проекту и обеспечение его продвижения на международном уровне передано в ведение госсекретаря министерства обороны ФРГ.

По материалам журнала Europäische Sicherheit &Technik