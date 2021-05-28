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Известия.ru

Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США

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Источник изображения: Фото: Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 27 мая, выступил в поддержку модернизации ядерной триады страны на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«Ядерная триада лежит в основе стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны. Я полностью поддерживаю и привержен модернизации [ядерной] триады», — подчеркнул глава Пентагона. Трансляция слушаний велась на сайте конгресса.

Тем самым Остин признал, что Соединенные Штаты не будут отказываться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые нужны для нормального функционирования ядерной триады страны. Министр обороны США напомнил, что Вашингтон намерен скорректировать обнародованную в 2018 году ядерную доктрину.

Отмечается, что в США ведутся дискуссии по поводу того, необходимы ли в современном мире межконтинентальные баллистические ракеты.

10 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. По его словам, ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада. Как заявил президент, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы.

2 декабря российский лидер отметил, что к середине декабря 2020 года доля современных вооружений и техники в ВС РФ достигла более 70%, а в ядерных силах — 86%. По его мнению, ядерная триада вышла на уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны.

Ранее в начале декабря прошлого года замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным именно сейчас подтвердить недопустимость ядерной войны. По его словам, основная часть новых систем не подпадает под параметры соглашения о стратегических наступательных вооружениях.

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