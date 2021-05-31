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Интерфакс-АВН

Афганистан сумел многого добиться в вопросе создания мощных сил безопасности - Столтенберг

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Афганистан. Архивное фото
Афганистан. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen Visit

Мадрид. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана добились успехов в вопросе создания эффективных сил безопасности, заявил в интервью Associated Press генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Афганистан многого добился, причем как в вопросе формирования сильных и боеспособных сил безопасности, так и в решении социальных и экономических вопросов", - отметил он.

Генсек констатировал, что "на определенном этапе афганцы должны будут сами полностью отвечать за поддержание мира и безопасности в их стране".

Он напомнил, что НАТО рассматривает возможность организации подготовки афганских военных за пределами Афганистана, однако финального решения по этому вопросу пока нет.

Западные СМИ нередко обращают внимание на вопрос о том, смогут ли афганские военнослужащие без поддержки НАТО противостоять движению "Талибан" (запрещено в РФ). Наблюдатели отмечали, что талибы за последние годы усилили свои позиции. Они де-факто контролируют обширные территории в Афганистане.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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